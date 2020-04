Fase 2, Meloni in piazza: "Rappresentiamo il dissenso delle migliaia di italiani"

Di redazione Blogo.it martedì 28 aprile 2020

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni scende in piazza per protestare contro la decisione del governo Conte di optare per una riapertura più cauta.

Il leader della Lega Matteo Salvini aveva anticipato nei giorni scorsi la possibilità di scendere in piazza e protestare contro la cautela del governo di Giuseppe Conte per l'avvio della fase 2. A scendere in piazza, però, è stata la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Accompagnata dai parlamentari e i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d'Italia, tutti muniti di mascherine con la bandiera italiana e posizionati ciascuno a due metri di distanza l'uno dall'altro, Meloni ha spiegato di aver dato voce alle categorie "che vivevano del loro lavoro, che per decreto hanno dovuto chiudere e che rischiano di non avere un futuro".

Meloni sembra convinta che il governo di Giuseppe Conte abbia preso quelle decisioni per fare un torto a milioni di cittadini italiani, ma i dati del comitato tecnico scientifico parlano chiaro: visto l'attuale andamento dei contagi, una riapertura troppo rapida porterebbe una nuova ondata epidemica che il sistema sanitario nazionale non è assolutamente in grado di sostenere.

Davanti Palazzo Chigi con i parlamentari e i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d'Italia, a due metri di distanza l'un l'altro, con guanti, mascherine e un cartello: ognuno di loro rappresenta una delle categorie che vivevano del loro lavoro, che per decreto hanno dovuto chiudere e che rischiano di non avere un futuro. Coloro che avrebbero voluto essere qui. Noi vogliamo dar loro voce.

Non è un decreto a tenere a casa gli italiani, ma una situazione di emergenza che l'esecutivo di Conte sta cercando di contenere il più possibile. Tant'è, Meloni ha avuto anche oggi i suoi 15 minuti di fama e, forse, è riuscita ad accalappiare qualche consenso tra chi fa fatica a capire quali potrebbero essere le conseguenze di una riapertura affrettata, come del resto stanno dimostrando Paesi UE molto vicini all'Italia come la Germania.