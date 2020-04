Fase 2, Conte: "Per qualcuno è insufficiente, ma non possiamo fare di più"

Il premier Conte ribadisce che una maggiore apertura dell'Italia porterebbe a conseguenze disastrose: "Sono il primo che vorrebbe allentare le misure però per adesso dobbiamo ancora procedere così".

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi di nuovo in Lombardia dopo la breve parentesi a Genova per la cerimonia del varo dell'ultima campata del ponte sul Polcevera, è tornato a spiegare il perché della cautela nell'avvio della fase 2, mentre le opposizioni tuonano contro quella decisione.

È ormai chiaro che alla base delle decisioni prese dal governo di Giuseppe Conte ci sono le dettagliate relazioni del comitato tecnico scientifico. La priorità, quindi, è la salute dei cittadini:

Abbiamo fatto qualche passettino in avanti, per qualcuno non è sufficiente ma non possiamo fare di più. Sono il primo che vorrebbe allentare le misure però per adesso dobbiamo ancora procedere così.