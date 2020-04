Salvini: "Governo ostaggio della Cgil, l'Europa chieda i soldi alla Cina"

Di redazione Blogo.it mercoledì 29 aprile 2020

L'intervista rilasciata oggi da Matteo Salvini a La Stampa: il leader della Lega propone al governo un piano per il rilancio dopo l'emergenza

Matteo Salvini è tornato a parlare dalle colonne de La Stampa. Dopo aver paventato una manifestazione di piazza salvo poi fare marcia indietro di fronte all’iniziativa analoga di Giorgia Meloni, il leader della Lega è sicuro che il centrodestra sia unito per la “fase 2”: "Abbiamo un piano per l’Italia, da oggi cominciamo ad alzare la voce". Nonostante Silvio Berlusconi sia a favore del Mes e sia partito all’attacco dei sovranisti (con tanto di replica della Meloni), Salvini è sicuro di tenere salde le redini dell’opposizione che ha comunque l’obiettivo comune di "fermare la tirannia della Cgil". "Dall’opposizione non possiamo imporci. Ma possiamo fare pressioni", insiste l’ex ministro dell’Interno. L’esecutivo, insiste Salvini, è troppo sbilanciato a sinistra e "la Cgil blocca tutto, i voucher, il saldo e stralcio, il condono fiscale, il nuovo codice degli appalti. Non ce l’ho con loro, ma con chi glielo lascia fare".

Dopo aver usato il bastone nei confronti del governo Conte 2 (“la nostra pazienza si è esaurita”), il leader del Carroccio propone però all’esecutivo "un piano di ricostruzione nazionale": "Via la burocrazia, via il codice degli appalti, via le pendenze edilizie", propone Salvini per Fase 2, "servono certezze, ma qui c’è solo confusione. Siamo di fronte all’incomprensibile".

Salvini: "Riaprire e chiedere i danni alla Cina"

Torna il balletto dell’apri e chiudi, poi: durante queste settimane d’emergenza, Salvini ha avuto idee contrastanti chiedendo prima di riaprire tutto, poi di chiudere, ora è per liberare gli italiani dal lockdown e riavviare il tessuto produttivo rifacendosi a modelli esteri: "Negozi, scuole, bar, parrucchieri, ristoranti, operatori del turismo. Gli altri paesi non fanno come noi. Sono tutti pazzi e noi i più furbi?". Infine, non manca una frecciata all’Europa che "dovrebbe mettersi assieme per chiedere soldi a Pechino", i danni insomma, perché "sappiamo tutti da dove è partito il virus".