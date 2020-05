Mattarella: "Non vanno resi vani i sacrifici fatti sin qui"

Di redazione Blogo.it venerdì 1 maggio 2020

Nel giorno della Festa del Lavoro, Mattarella invita tutti a non vanificare gli sforzi fatti fin qui e chiede massima chiarezza e collaborazione alle istituzioni.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un nuovo messaggio agli italiani in occasione della Festa del Lavoro 2020, che quest'anno arriva in un momento particolarmente delicato con milioni di italiani costretti a rimanere fermi a causa delle misure restrittive legate all'epidemia di COVID-19.

Si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel e quelle di Mattarella sono sì parole di speranze, ma nascondono anche un invito al governo e le istituzioni tutte a collaborare:

Va ribadito con determinazione nella attuale situazione, in cui la diffusione del virus ha colpito duramente il nostro popolo, costringendoci, a un temporaneo congelamento delle attività. In Italia, come in tutto il mondo, le conseguenze della pandemia mettono a rischio tanti posti di lavoro. Risalta ancora di più, in questo contesto, il valore del lavoro e, in particolare l’opera svolta da medici, infermieri, altri operatori sanitari, farmacisti, con tanti fra di loro caduti nello svolgimento dei propri compiti. Il lavoro di Forze dell’Ordine, Forze Armate, operatori del settore della logistica e dei trasporti, della distribuzione, di filiere produttive essenziali, del sistema di istruzione, pur tra molte difficoltà, ha consentito, giorno dopo giorno, al nostro Paese di non fermarsi e di andare avanti, sia pure funzionando a velocità ridotta.

Mattarella, a pochi giorni dall'avvio della cosiddetta Fase 2, invita tutti a non vanificare i sacrifici fatti fino a questo momento.

Appare finalmente possibile un graduale superamento delle restrizioni. Ora guardiamo alla ripresa: ad essa, vanno indirizzati, in modo concorde, gli sforzi di tutti, senza distrazioni o negligenze. A cominciare dal consolidamento dei risultati sin qui ottenuti nella lotta al virus, a un equo, efficace e tempestivo sostegno alle famiglie e alle attività produttive, a quanti sono rimasti disoccupati e senza reddito, in modo da conservare intatte tutte le risorse del nostro capitale sociale e da consentire di far sopravvivere e far compiere un salto di qualità alla organizzazione delle imprese e alla offerta di servizi, con scelte avvedute, nella consapevolezza che sono destinate a incidere sulla qualità della vita di ciascuna famiglia, sugli stessi tempi e ritmi della vita quotidiana delle persone.

A partire dal lavoro si deve ridisegnare il modo di essere di un Paese maturo e forte come l’Italia.

Il Presidente della Repubblica, guardando al lungo periodo, sottolinea che la società sarà inevitabilmente costretta a mutare. Questa situazione di emergenza, però, dovrà anche rappresentare l'occasione per recuperare le tante mancanze che il nostro Paese ha finto di non vedere negli ultimi decenni:

Molto cambierà nella vita delle nostre società. Questo cambiamento andrà sapientemente governato affinché la nuova fase non comporti condizioni di ulteriori precarietà ed esclusioni ma sia l’occasione, al contrario, per affrontare efficacemente ritardi antichi come quelli del lavoro per i giovani e le donne, particolarmente acuti nelle aree del Mezzogiorno. Come il lavoro in nero o irregolare, da fare emergere per esigenza di giustizia e contro l’insopportabile sfruttamento.

Poi l'appello alle istituzioni a collaborare - "non va dimenticata l’angoscia delle settimane precedenti, sotto la violenta e veloce aggressione del virus, né che abbiamo superato i duecentomila contagi e che ogni giorno dobbiamo piangere alcune centinaia di vittime" - e soprattutto a fornire indicazioni chiare ai cittadini: