Conte: "In arrivo aiuti più pesanti, più rapidi e più diretti"

Di redazione Blogo.it venerdì 1 maggio 2020

"Chiedo scusa a nome del Governo, e vi assicuro che continueremo a pressare perché i pagamenti e i finanziamenti si completino al più presto".

A due mesi dall'entrata in vigore delle misure restrittive gli aiuti promessi dal governo di Giuseppe Conte sono ancora latitanti per milioni di italiani e il famoso decreto di aprile anticipato a più riprese è slittato al mese di maggio. Oggi, in occasione della Festa del Lavoro, il Presidente del Consiglio si è rivolto ai cittadini con un post su Facebook per scusarsi a nome del governo per i ritardi di queste ultime settimane.

Lo Stato, così come tutti i lavoratori, non ha mai trovato di fronte a sé una minaccia sanitaria ed economica come questa. Negli ultimi 50 giorni abbiamo dovuto mettere in campo uno sforzo economico pari a quello di intere manovre di bilancio realizzate nell’arco di 2 o 3 anni. Tanti hanno ricevuto un sostegno, altri lo riceveranno nei prossimi giorni. Abbiamo lavorato al massimo per far ripartire a pieno regime il motore dello Stato, perché questo poderoso sostegno pubblico si concretizzasse in pochi giorni: ci sono stati e ancora continuano alcuni ritardi nelle somme da erogare, come pure complicata si sta rivelando la partita dei finanziamenti. Chiedo scusa a nome del Governo, e vi assicuro che continueremo a pressare perché i pagamenti e i finanziamenti si completino al più presto.

Conte, citando una serie di esempi di persone che gli hanno scritto illustrando le esigenze delle varie categorie di lavoratori, assicura che, imparando dagli errori, la prossima ondata di aiuti sarà più rapida e sostanziale:

È ai dettagli un nuovo provvedimento con aiuti e misure per la ripartenza economica che saranno più pesanti, più rapidi, più diretti.

Non farò finta di non sentire i vostri consigli, le vostre sollecitazioni, la vostra rabbia, la vostra angoscia. Non cadono nel vuoto, non sono parole al vento. Sono piuttosto il vento che spinge più forte l’azione del Governo. Credo sia l’unico modo per onorare questo giorno, questo 1 maggio.