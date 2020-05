Campania, De Luca: "Mascherine obbligatorie. Chi non le indossa è una bestia"

Di redazione Blogo.it venerdì 1 maggio 2020

Il governatore prevede sanzioni per chi non metterà la mascherina.

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca avverte tutti i suoi conterranei in vista dell'inizio della Fase 2 da lunedì prossimo:

"Voglio insistere su una cosa: dobbiamo essere rigorosi sull'obbligo di indossare mascherine fuori casa e se è possibile rispettare il distanziamento sociale. È indispensabile e noi saremo rigorosissimi. Chi non la indossa è una bestia perché non ha rispetto per anziani e famiglie"

Per quanto riguarda la reperibilità delle mascherine, De Luca ha assicurato che saranno disponibili anche nei supermercati oltre che nelle farmacie e ha detto:

"Noi le abbiamo prodotte, acquistate e consegnate a 2,5 milioni di famiglie. A questo deve corrispondere un atteggiamento di responsabilità. La Campania ha prodotto 4,5 milioni mascherine e ne ha messo in produzione un altro milione e 250mila per i bambini: è una iniziativa unica in Italia per dare una mano anche ai più piccoli"

Poi ha spiegato: