Fase 2, la Sardegna dà il via libera alle messe

Di Redazione Blogo.it sabato 2 maggio 2020

Il governatore della Sardegna dà il via libera alla celebrazione delle messe, ma la Conferenza Episcopale Sarda prende tempo.

In anticipo sul resto dell'Italia, la Regione Sardegna ha di fatto dato il via libera, a partire dal 4 maggio, anche alla celebrazione delle messe nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e con l'obbligo per tutti i partecipanti di indossare mascherine e altri dispositivi di protezione.

Ad annunciarlo è stato il governatore della Sardegna Christian Solinas, che ha anticipato i contenuti dell'ordinanza che sarà firmata nelle prossime ore:

Il Dpcm ha sospeso le cerimonie civili e religiose ma non le funzioni religiose - ed esiste, nell'ordinamento giuridico italiano, una netta distinzione tra cerimonia, funzione e pratica religiosa. Dunque, consentiamo lo svolgimento delle funzioni eucaristiche ordinarie con obbligo di distanziamento tra le persone, divieto di assembramento e l'obbligo di indossare idonei dispositivi di protezione.

Solinas ha precisato di aver chiesto ai vescovi delle diocesi della Sardegna "la garanzia del rispetto delle prescrizioni e l'adozione appropriate linee guida sul contingentamento degli accessi e lo scaglionamento delle funzioni nell'arco della giornata", ma sono gli stessi vescovi a mettere le mani avanti e prendere tempo.

Monsignor Antonello Mura, presidente della Conferenza Episcopale Sarda, ha diffuso una nota per precisare che sarà necessario attendere l'ordinanza per tutte le valutazioni del caso: