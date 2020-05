Conte: "Fase 2 non è libera tutti. Non ci sarà una patrimoniale"

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a La Stampa: "Il virus continua a circolare tra noi, siamo ancora in piena pandemia".

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla vigilia dell'avvio della fase 2, ha concesso un'intervista a La Stampa per ricordare a tutti i cittadini che a partire dal 4 maggio, al di là della vaghezza e spesso contraddizione delle indicazioni del governo, non si tratta di un "liberi tutti":

Entriamo nella 'fase due' dell'emergenza, grazie al poderoso sforzo collettivo. Questa nuova fase ci è costata enormi sacrifici ed è per questo che non può essere intesa come un 'liberi tutti'. [...] Il virus continua a circolare tra noi, siamo ancora in piena pandemia.