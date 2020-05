Fase 2, Beppe Sala: "Ora il comportamento vale 90 e il controllo vale 10"

Di redazione Blogo.it domenica 3 maggio 2020

Il sindaco di Milano Beppe Sala spiega in modo chiaro e conciso cosa succederà dal 4 maggio: "È una partita in cui il comportamento vale 90 e il controllo vale 10".

Con l'avvio della fase 2 in Italia a partire dal 4 maggio va da sé che a fare la differenza sarà il buonsenso dei cittadini che, dopo due mesi di isolamento domiciliare forzano, potranno tornare ad uscire con le dovute precauzioni e per le motivazioni disposte dal governo di Giuseppe Conte.

La circolare inviata oggi dal Viminale ai Prefetti parla chiaro: si dovrà "far leva sul senso di responsabili dei singoli cittadini" e sarà necessario trovare "un punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica [...] e l'esigenza di contenere l'impatto sulla vita quotidiana dei cittadini". I controlli continueranno ad essere effettuati su tutto il territorio nazionale, ma con ogni probabilità ci si concentrerà in modo particolare sull'evitare gli assembramenti che sul verificare gli spostamenti dei singoli cittadini, se non a campione.

A partire da lunedì 4 maggio, quindi, sarà il buonsenso dei singoli cittadini a fare la differenza. E lo ha capito bene il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha riassunto in modo esemplare cosa succederà con l'avvio della Fase 2:

Noi cercheremo di fare il possibile e ieri ne ho discusso a lungo con il Prefetto, ma questa è una partita in cui il comportamento vale 90 e il controllo vale 10. Questa è la realtà e chi vi dice una cosa diversa vi racconta balle.

Le difficoltà nell'effettuare i controlli sono palesi e Sala città la realtà che ben conosce, quella di Milano:

Milano è una città con 1,4 milioni di abitanti e un altro milione di persone che quotidianamente, in condizioni normali, entrano in città. Ha 1700 chilometri di strade, 25 milioni di metri quadrati di verde. Poi se mettiamo insieme le carrozze della metropolitana, i tram, i bus facciamo 3 mila mezzi potenzialmente da controllare.

Impossibile anche sulla carta. Da qui l'appello al comportamento dei singoli cittadini, che dovranno evitare assembramenti, rispettare il distanziamento sociale, indossare mascherine e guanti ove necessario e limitare il più possibile gli spostamenti.