Fase 2, Boccia impugna l'ordinanza dalla Calabria: "Quell'atto è illegittimo"

Il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha inviato ieri sera all'Avvocatura Generale dello Stato gli atti per impugnare l'ordinanza della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli del 29 aprile 2020, quella con cui l'esponente di Forza Italia anticipa di qualche settimana la riapertura di bar e ristoranti nella Regione, pur con tutte le precauzioni del caso.

Come Jole Santelli sa, giovedì è partita la lettera, l'invito che si è trasformato in una diffida e le procedure sono partite. Lei conosce bene le procedure, ha ancora tempo per ritirare l'ordinanza. Se non dovesse farlo, sa quello che succede quando parte una lettera che diffida dall'andare avanti rispetto a quell'ordinanza.