Coronavirus, via alla Fase 2. Ricciardi: "Se va male si richiude"

Di Redazione Blogo.it lunedì 4 maggio 2020

Iniziata ufficialmente la Fase 2 dell'emergenza coronavirus: tornano al lavoro 4 milioni e mezzo di italiani, in strada già tanti runner e ciclisti

È ufficialmente iniziata la Fase 2 dell’emergenza coronavirus in Italia. Secondo i dati ufficiali, con la riduzione delle misure restrittive tornano al lavoro circa 4,5 milioni di italiani, che inevitabilmente tornano ad utilizzare i mezzi pubblici e ad attraversare le strade. Oltre ai lavoratori, sono segnalati in tante città d’Italia i ritorni in strada di runner e ciclisti. "Il 4 maggio non è il liberi tutti, serve il buon senso, ora è tutto nelle nostre mani", ha ammonito nella serata di ieri il premier Giuseppe Conte. Gli fa eco il consigliere del ministro alla Salute, Roberto Speranza, Walter Ricciardi: "Se le cose vanno male, si richiude".

Lombardia, Gallera: "Steward sui mezzi pubblici"

C’è grande attenzione soprattutto in Lombardia, la regione che ha più sofferto e sta ancora più soffrendo per i contagi da Covid-19. "Sono giorni delicati – dichiara l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera a Mattino Cinque - oggi ma ancor di più il 18 maggio, quando si riaprirà moltissimo". Ovviamente, se domani dovessero aumentare i contagi non sarebbe di certo per l’allenamento delle misure in vigore da oggi. "Gli effetti di un'eventuale crescita del contagio li vediamo 10 giorni dopo, quindi è chiaro che siamo vigili", ha aggiunto. Per evitare che si creino assembramenti sui mezzi pubblici, c’è la soluzione: "Il trasporto pubblico locale è uno dei grandi nodi, dovranno esserci degli steward che come al supermercato fanno entrare uno alla volta e quando è pieno non si entra più", conclude Gallera.

Sala: "Milanesi diligenti, avvio sotto controllo"

Ottimista il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che commentando le prime ore dalla ripartenza in città sottolinea: "La situazione stamattina è ampiamente sotto controllo. Il che ci porterà ad anche maggiore attenzione nei prossimi giorni. La preoccupazione per la ripartenza c'era - ammette - e il servizio è stato buono ma soprattutto i milanesi si sono comportati in maniera molto diligente".