Epidemia, Istat e Iss: a marzo quasi il 50% di decessi in più sull’anno scorso

Di Redazione Blogo.it lunedì 4 maggio 2020

L’Istat, in un report scritto con l’Istituto superiore di sanità, spiega l'impatto dell’epidemia sulla mortalità

A marzo 2020 c’è stato il 49,4% di decessi in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso secondo quanto rilevato dall’Istat in un rapporto scritto a quattro mani con l’Istituto superiore di sanità (Iss) relativo all'impatto dell’epidemia di coronavirus sulla mortalità in Italia.

Il dato fornito è una media calcolata a livello nazionale, ma la lettura complessiva dei numeri delinea un quadro a 3 Italie: il Nord ad alta diffusione di Covid-19, dove si registrano l'89% dei decessi, il Centro a media diffusione, con l'8% di morti, e il Sud e le Isole a bassa diffusione, con il 3% di decessi.

Il report segnala anche che il 32% delle morti riguardano donne. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile sull’epidemia di coronavirus, in Italia, ad oggi le persone morte che erano positive al Covid-19 sono 28.884 su 210.717 contagi totali.

Sul numero effettivo di decessi per coronavirus, come specifica il sito del Ministero della Salute, si attende la conferma dell’Istituto superiore di sanità ("a partire dal 28 febbraio il numero dei deceduti sarà confermato dall'Istituto superiore di sanità dopo aver stabilito la causa di morte per Coronavirus").