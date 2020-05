Fase 2, Conte: "Gli italiani hanno mostrato un grande senso di responsabilità"

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ammette l'enorme senso di responsabilità degli italiani all'avvio della Fase 2 e ipotizza un anticipo della riapertura, se ci saranno le condizioni.

A poco più di 24 ore dall'avvio della fase 2 in Italia, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha voluto spendere parole molto positive ed incoraggiati per il comportamento dei cittadini italiani alla ripresa, seppur timida, della vita pubblica.

Intervistato oggi da Affari Italiani, Conte ha confermato che la ripartenza sta procedendo senza particolari criticità:

Al di là di singoli episodi e di situazioni isolate, abbiamo riscontrato un comportamento molto responsabile da parte degli Italiani. La risposta dei cittadini si sta confermando all’altezza delle difficoltà del momento, da Nord a Sud, da Milano a Roma, da Torino a Napoli, da Genova a Palermo. Gli spostamenti sui mezzi pubblici e il ritorno al lavoro di milioni di persone si stanno svolgendo senza eccessivi disagi. È un primo passo incoraggiante, ma non dimentichiamo che la strada è lunga e non dobbiamo mai abbassare la guardia.

Pur ricordando che la strada è ancora molto lunga, Conte ha ribadito che "gli italiani hanno mostrato, complessivamente, un grande senso di responsabilità":

Nella reazione dei cittadini ho colto grande voglia di ripartire, ma anche consapevolezza che bisogna farlo nel rispetto delle regole e mantenendo alta la soglia di attenzione. La ripresa delle attività manifatturiere e delle costruzioni è avvenuta in modo ordinato, nel rispetto, mediamente, del piano varato dal Governo, secondo le regole di precauzione e di sicurezza predisposte per tempo. Queste attività produttive sono state riavviate tanto nel settentrione quanto nel mezzogiorno senza grandi disagi ed evitando situazioni caotiche. Ora dobbiamo monitorare gli effetti di questa ripartenza al fine di procedere quanto prima alla riapertura delle restanti attività economiche, sempre in condizioni di massima sicurezza. La strada è ancora lunga, ma l’Italia riparte.