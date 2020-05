Bellanova: "Lavoratori stranieri vanno regolarizzati, non sono qui per fare tappezzeria"

mercoledì 6 maggio 2020

Bellanova: si è fatta passare l'idea che gli immigrati ci tolgono il lavoro ma sono fondamentali in agricoltura

La ministra per le Politiche agricole e forestali Teresa Bellanova (Italia Viva) riaccende le tensioni nella maggioranza in merito alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri. Si parla di 600mila persone.

Bellanova a Radio 1 dice stamattina che la sua "non è una battaglia strumentale per il consenso. Queste persone non votano. Se non passa, rifletterò sulla mia permanenza al governo. Non sono qui per fare tappezzeria".

Secondo Bellanova "per anni si è fatta passare l'idea che gli immigrati vengono a toglierci il lavoro. Invece sono fondamentali in agricoltura, ma anche come badanti. Puntiamo a un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, rinnovabile".

Sul tema della regolarizzazione le sensibilità nella maggioranza sono diverse. Come spiega Vito Crimi, reggente del M5S, il punto "non è la regolarizzazione degli immigrati irregolari ma l'emersione del lavoro nero. Se su quello vogliamo lavorare, e una parte dei testi che ho letto vanno in quella direzione, ok. Ma se come ho potuto leggere c'è anche una parte di testo di intenzioni di fare una sanatoria modello Maroni, noi non ci stiamo".

A provare a smorzare i toni ci pensa la ministra degli Interni Luciana Lamorgese, intervenendo a Radio anch’io: "Sul tema dell’emersione dal lavoro in nero ieri abbiamo avuto un primo incontro e c’è condivisione. Riguarderà anche gli italiani oltre che gli stranieri perché tanti sono in questa condizione e su questo spero nelle prossime ore si arrivi a un testo definito".

La titolare del Viminale, dopo aver fatto i complimenti agli italiani in questo avvio di fase 2, ha fatto sapere anche di aver "emanato una direttiva ai prefetti per sollecitare la massima attenzione sui rischi di inquinamento dell’economia legale connessi al contesto di questa emergenza".