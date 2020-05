Conte convoca Italia Viva a Palazzo Chigi. Si parlerà di aperture anticipate?

Di Redazione Blogo.it mercoledì 6 maggio 2020

L’appuntamento è per domani pomeriggio.

Nella serata di oggi, mercoledì 6 maggio 2020, da Palazzo Chigi è trapelata la notizia secondo cui il Premier Giuseppe Conte avrebbe convocato per domani 7 maggio, nel primo pomeriggio, gli esponenti di Italia Viva Maria Elena Boschi, deputata e capogruppo alla Camera del partito fondato da Matteo Renzi, Davide Faraone, capogruppo al Senato, e l’altro senatore Ettore Rosato, coordinatore nazionale del partito.

Non si sa ancora quale sia l’argomento da discutere, ma molto probabilmente riguarderà alcune scelte fatte dal governo in questa Fase 2 della lotta al coronavirus. Ricordiamo che Matteo Renzi spinge per le aperture, perché sottolinea l’importanza di affrontare immediatamente la crisi economica visto che, secondo il suo punto di vista, ora le terapie intensive non sono più in affatto e il Sistema Sanitario Nazionale non è più in emergenza come a marzo-aprile. Altro argomento possibile potrebbe essere la regolarizzazione dei migranti chiesta dalla ministra Teresa Bellanova, che è proprio di Italia Viva, e che ha minacciato le dimissioni.

Proprio oggi il Premier Conte, nel corso di un incontro con Rete Imprese Italia, ha detto che si potrebbero valutare delle aperture anticipate, ammettendo però che dobbiamo affrontare “un periodo di grandi sofferenze”. Il Presidente del Consiglio è apparso anche un po’ scosso dalla notizia del piccolo imprenditore di 57 anni che si è impiccato nel capannone della sua ditta. Domani avrà una riunione sul tema con le Regioni.