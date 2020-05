Roberto Fico: "L'egoismo non aiuta a uscire dalla crisi" - VIDEO

Di redazione Blogo.it giovedì 7 maggio 2020

Il Presidente della Camera Roberto Fico invita i partiti della maggioranza alla coesione: "Dobbiamo lottare contro gli egoismi, ogni egoismo non aiuta a uscire dalla crisi".

Le tensioni nella maggioranza non si sono mai davvero placate neanche in queste settimane di assoluta emergenza e nelle concitate ore in cui si deve chiudere il decreto economico di aprile, ora diventato il decreto economico di maggio, Italia Viva continua a scalpitare e fare il bastian contrario della situazione.

Oggi il premier Conte incontrerà gli esponenti del partito guidato da Matteo Renzi, ma intanto ad intervenire sulle nuove tensioni è il Presidente della Camera Roberto Fico, che invita alla coesione in questo momento difficile:

È molto importante che ci sia un dialogo tra maggioranza e opposizione, serrato, onesto, franco, per far sì che l'Italia superi emergenze e crisi. [...] Alla Camera abbiamo lavorato abbastanza bene tra maggioranza e opposizione, siamo riusciti a portare avanti l'attività legislativa. Bisogna continuare, essere chiari negli intenti.

Intervenuto ad UnoMattina su RaiUno, Fico ha spiegato che coesione non significa mettere in piedi un governo di unità nazionale, come vociferato nelle ultime settimane:

Un momento di coesione nazionale che non significa governo unità nazionale ma coesione nelle responsabilità che la classe politica deve avere in questo momento difficile va portato avanti. Ogni volta che le comunità si mettono insieme ci possono essere delle rivalse egoistiche dai vari Stati. Dobbiamo lottare contro gli egoismi, ogni egoismo non aiuta a uscire dalla crisi. All'interno di una comunità che si aiuta possiamo uscire.