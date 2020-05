Zingaretti: "Non esistono altre maggioranze. L'unica alternativa è il voto"

giovedì 7 maggio 2020

Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti mette in chiaro che non ci sarà un'altra maggioranza: l'unica alternativa, se il governo non avrà più l'appoggio necessario, sarà il voto.

Il segretario del Partito Democratico Luca Zingaretti interviene in modo chiaro e conciso nelle ultime tensioni tra il governo e le opposizioni, ma anche tra lo stesso esecutivo e Italia Viva di Matteo Renzi. Escludendo categoricamente l'ipotesi di un governo di unità nazionale vociferata nelle ultime settimane, Zingaretti è categorico:

Il governo deve dialogare con le opposizioni. Se non ce la fa, vedo difficile che si possa riproporre una maggioranza diversa.

L'unica strada, nel caso in cui il governo non dovesse più avere il sostegno necessario per andare avanti, sarà il ritorno alle urne. Il Partito Democratico, sottolinea Zingaretti nel suo intervento a SkyTG24, "non si presterà mai al ritorno della politica del chiacchiericcio, degli sgambetti e dei giochi di palazzo".

Tornare alle urne in piena emergenza sarebbe molto problematico e forse le dichiarazioni odierne di Zingaretti servono proprio a mandare un messaggio ad Italia Viva a Matteo Renzi: mettere temporaneamente da parte le polemiche e lavorare insieme per portare l'Italia fuori da questa situazione.