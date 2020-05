Lavoro, Catalfo: "Bonus babysitter anche per i centri estivi"

Di redazione Blogo.it giovedì 7 maggio 2020

La Ministra del Lavoro Catalfo anticipa che il bonus babysitter potrà essere utilizzato anche per i centri estivi e gli altri servizi per l'infanzia che saranno organizzati in tutta Italia.

Il bonus babysitter, che sarà esteso anche per i prossimi mesi, potrà essere speso anche per i centri estivi e gli altri servizi per l'infanzia che saranno organizzati in modo capillare in Italia nelle prossime settimane.

A sostenerlo è la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo durante il question time odierno al Senato:

È mio intendimento rafforzare queste misure nel prossimo decreto, attraverso il prolungamento del congedo parentale da usufruire nel periodo emergenziale, e riproporre il bonus babysitter introducendo una novità, cioè la possibilità di utilizzarlo anche per i servizi per l'infanzia e per i centri estivi. È necessario evitare che l'emergenza comporti l'aggravamento dei carichi di cura, troppo spesso delegati esclusivamente alla donna.

La Ministra ha anche spiegato il propor impegno in prima persona per disciplinare lo smart working, ora utilizzato in modo massiccio per far fronte all'emergenza: