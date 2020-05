Conte incontra delegazione Italia Viva: "Ora senso di responsabilità". Rientrano dimissioni Bellanova

Fase 2, il presidente del Consiglio Conte ha ricevuto una delegazione di Italia Viva, com’è andata

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto una delegazione di Italia Viva a Palazzo Chigi per parlare di fase 2, in merito alla quale il partito di Matteo Renzi chiede un’accelerazione.

A fine incontro da IV sono arrivati commenti positivi, riconoscendo al premier di aver fatto dei passi in avanti in direzione del piano shock per far ripartire l’economia proposto dalla forza politica di maggioranza capeggiata dall’ex segretario del Partito Democratico.

Anche fonti di Palazzo Chigi a fine riunione hanno parlato di un vertice positivo. "Il Governo e le forze di maggioranza sono chiamati a operare con grande responsabilità, che deve essere ben superiore a quella richiesta a tutti i cittadini visti i compiti istituzionali, per operare la sintesi più efficace e lungimirante per far ripartire il Paese e rilanciare l’economia" ha detto secondo Adnkronos Conte durante l’incontro.

Il premier "ancora una volta" ha confermato la sua "totale disponibilità a discutere le proposte di Italia Viva per la ripresa economica del Paese". Conte "ha inoltre condiviso la necessità di lavorare tutti insieme, con coraggio e determinazione, per affrontare e superare questa drammatica emergenza economica e sociale e offrire urgenti risposte ai cittadini".

Bellanova: clima positivo nel governo

Intanto la ministra per le Politiche agricole, forestali e alimentari Teresa Bellanova (che per IV ha participato al vertice insieme al coordinatore Ettore Rosato e ai capigruppo di Camera e Senato, Maria Elena Boschi e Davide Faraone) sembra aver fatto un passo indietro sulle dimissioni minacciate ieri, in caso di non regolarizzazione degli immigrati che lavorano nel settore agricolo.

"Mi sembra che nel governo stia maturando un orientamento positivo" ha commentato su Twitter dopo l’incontro la ministra che definisce la sua "una battaglia di civiltà e per la legalità", battaglia che nella maggioranza vede la ferma opposizione del M5S.

Con @Ettore_Rosato @meb e @davidefaraone per l'incontro con il Presidente @GiuseppeConteIT.@ItaliaViva continuerà a lavorare per il Paese. Per ripartire serve un progetto per l'Italia, come #ItaliaShock: investimenti, infrastrutture, opere pubbliche per rilanciare l'economia. pic.twitter.com/NgTph8bBth — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) May 7, 2020

