Istat: "Il test sierologico non è obbligatorio per le persone inserite nel campione"

Di redazione Blogo.it lunedì 11 maggio 2020

L'Istat cerca di capire quante persone possono aver sviluppato gli anticorpi al coronavirus.

L'Istat ci ha tenuto a fare alcune precisazioni circa l'indagine sulla siero-prevalenza dell'infezione da virus Sars-Cov2 di cui è titolare insieme con il Ministero della Salute, ognuno in base alle proprie competenze statistiche e sanitarie, secondo quanto previsto dal Decreto legge numero 30 del 10 maggio 2020 che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119.

L'Istat spiega:

"L’obiettivo dell’indagine è capire quante persone hanno sviluppato gli anticorpi al Coronavirus, anche in assenza di sintomi. Attraverso l’indagine si otterranno informazioni necessarie per stimare le dimensioni e l’estensione dell’infezione nella popolazione e descriverne la frequenza in relazione ad alcuni fattori quali il sesso, l’età, la regione di appartenenza, l’attività economica. Il disegno del campione effettuato dall’Istat prevede l’osservazione di centocinquantamila individui sull’intero territorio italiano"

L'Istituto di statistica nazionale specifica poi che la Croce Rossa Italiana, le Regioni e i medici di base aiuteranno ad assicurare la corretta procedura di gestione dei prelievi e il contatto dei cittadini che sono inclusi nel campione base, poi aggiunge a che cosa servono le informazioni raccolte e spiega che per le 150mila persone inserite nel campione non è obbligatorio partecipare al test, ma sottolinea anche quanto sia un bene non solo per se stessi, ma anche per gli altri: