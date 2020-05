FBI: "La Cina vuole rubare il vaccino per il coronavirus"

Di redazione Blogo.it lunedì 11 maggio 2020

Un dossier del New York Times svela l'allarme lanciato dell'FBI.

I giornalisti del New York Times hanno potuto vedere in anteprima un dossier dell'FBI e dell'Homeland Security che sarebbe già pronto a essere diffuso e che lancerebbe un preoccupante allarme: la Cina e molti altri Paesi stanno cercando, con i propri hacker e infiltrati, di rubare il vaccino contro il coronavirus.

Tra gli altri Paesi interessati ci sarebbero l'Iran, la Corea del Sud e il Vietnam. Inoltre si parla di una "caccia a dati relativi a vaccini, trattamenti e test" da parte di "attori non tradizionali", vale a dire ricercatori e studenti che operano negli Stati Uniti e che sarebbero stati istruiti proprio dalla Cina per rubare dati nei laboratori in cui avvengono le più importanti ricerche.

Alcuni ex funzionari dell'FBI hanno però spiegato al New York Times che questa potrebbe essere tutta una strategia dissuasiva per fare in modo che il Cyber Command americano e la NSA, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, possano essere autorizzati a pianificare contrattacchi delle stesse proporzioni.

Sarebbe la seconda gravissima accusa lanciata in poco tempo dagli Stati Uniti contro la Cina. Ricordiamo infatti che solo pochi giorni fa prima il Presidente Donald Trump e poi il Segretario di Stato Mike Pompeo hanno affermato di avere le prove che il coronavirus sia stato prodotto in un laboratorio di Wuhan, salvo poi essere smentiti dalla stessa intelligence americana.

Nel frattempo degli hacker iraniani sono stati individuati mentre cercavano di volare la casa farmaceutica Filead che produce il Remdesivir, il farmaco finora più efficace contro il coronavirus. Tuttavia lo stesso New York Times avverte che non è così scontato che si sia trattato di iraniani e a tal proposito ricorda quando, nel 2017, l'Iran fu accusato di un cyber attacco a un impianto petrolchimico saudita, ma in realtà si trattava di hacker russi.