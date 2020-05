Coronavirus, Federfarma: "Mascherine già finite. Mancano anche guanti e alcol"

Le mascherine sono già introvabili e anche i guanti sono sempre più difficili da reperire, così come l'alcol per disinfettare. Marco Cossolo, Presidente di Federfarma, ha lanciato l'allarme:

"Nella quasi totalità delle farmacie dove sono state consegnate a prezzo calmierato, per esempio a Roma, le mascherine chirurgiche sono già finite. Non sono state ancora consegnate in altre grandi città come Milano e Torino e c'è ancora stallo sulla carenza di mascherine. I farmacisti sono disponibii alla vendita, ma le ingenti quantità promesse, affinché queste ultime fossero nella disponibiltà delle farmacie, purtroppo non sono arrivate. Su questo siamo punto e a capo"