Coronavirus, su Twitter Elon Musk dà ragione a Vittorio Sgarbi...

Di redazione Blogo.it martedì 12 maggio 2020

Sgarbi mette in discussione il numero di morti in Italia per coronavirus.

Il tycoon Elon Musk, sempre al centro di qualche polemica, in questi giorni è salito agli onori della cronaca in Italia per un tweet con il quale esprime la sua approvazione nei confronti di un politico italiano e quel politico è Vittorio Sgarbi. Un utente, infatti, ha condiviso un video in cui Sgarbi sostiene che il numero dei morti per coronavirus in Italia è gonfiato. L'utente nel tweet scrive:

"Questo politico italiano spiega cosa Elon Musk, io e molti altri stiamo dicendo la verità. Anche Birx e funzionari sanitari lo ammettono. I numeri sono notevolmente gonfiati! Guardate!"

Ed Elon Musk ha condiviso il tweet scrivendo "He's right", cioè "Ha ragione". Il patron di Tesla e RaceX di recente ha criticato aspramente la gestione dell'emergenza coronavirus negli Stati Uniti sostenendo che il lockdown sia fascista e che le misure prese equivalgono a "imprigionare le persone nelle proprie case", perciò secondo lui si sta compiendo una "violazione delle libertà costituzionali delle persone".