Bonafede: "Basta offese. Non mi sono fatto intimorire da nessuno nella nomina al Tap"

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede questa mattina è intervenuto alla Camera per difendersi dalle accuse che gli sono state rivolte nell'ambito della vicenda che lo ha visto contrapposto al magistrato Nino Di Matteo, che ha detto che il guardasigilli si è lasciato intimorire dalla mafia nella scelta della guida del Dap, il Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria. Bonafede ha detto in Aula:

"Potrei dire che tutto è avvenuto secondo la legge e secondo le mie prerogative. Questo dibattito è stato inquinato da allusioni e menzogne, non per responsabilità del magistrato. C'è un confine e un limite a tutto e per me, quel confine, in politica e fuori dalla politica, è rappresentato dalla mia onorabilità, nonché dal rispetto degli altri e della memoria di chi è morto per servire il Paese. Non vi fu alcuna 'interferenza', diretta o indiretta, nella nomina del capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Non sono disposto a tollerare più alcuna allusione: lo devo a me stesso ma lo devo prima di tutto alla carica istituzionale che mi onoro di ricoprire"