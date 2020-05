Dl rilancio: oggi il Cdm, provvedimento da 55 miliardi

Di Redazione Blogo.it mercoledì 13 maggio 2020

Il Dl rilancio oggi in Consiglio dei Ministri: trovata la sintesi sui "lavoratori invisibili", mega manovra da 55 miliardi di euro

È atteso oggi in Cdm il Dl rilancio, che contiene tutte le misure economiche che il governo ha promesso per fare fronte all’emergenza economica generata dal coronavirus. Nella tarda serata di martedì i partiti di maggioranza hanno raggiunto l’accordo definitivo, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Sarebbe stato il premier Giuseppe Conte in persona a bloccare la fronda del Movimento 5 Stelle che chiedevano di stralciare la regolarizzazione dei migranti che lavorano come braccianti, colf e badanti.

Il decreto rilancio sarà una mega manovra da 55 miliardi di euro e che include appunto anche le misure sui lavoratori “invisibili”. Ad annunciare l’intesa definitiva è il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, intervenuto telefonicamente durante la trasmissione Radio Anch'io su Radiouno: "Oggi il Consiglio dei ministri approverà il decreto. E' un provvedimento molto complesso che vale 55 miliardi di euro, oltre 200 articoli. Dobbiamo rispondere alla crisi più grave dal dopoguerra con misure eccezionali".

Dl rilancio: le misure contenute

Tra le misure contenute nel Dl rilancio ci sono 4 miliardi per lo stop all’acconto dell’Irap oltre a 6 miliardi a fondo perduto per le Pmi. Due miliardi sono destinati alle attività produttive che devono adeguarsi alle norme anti-covid 19, mentre 4,5 miliardi andranno agli autonomi. Circa 10 miliardi sono per ulteriori settimane di Cig, 2,5 miliardi per il turismo e la cultura, 5 miliardi per la Sanità e la sicurezza. E ancora, 12 miliardi sono destinati agli enti locali per il pagamento di debiti con i fornitori. Previsto anche l’azzeramento dell’Iva per i dispositivi di protezione individuale e la cancellazione delle clausole di salvaguardia Iva per i prossimi anni. Sono 700 i milioni a disposizione per congedi parentali e voucher baby sitter, sospese plastic e sugar tax e i pignoramenti su pensioni e stipendi. I versamenti sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio sono spostati da giugno a settembre.