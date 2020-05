Dl Rilancio, la commozione di Bellanova: "Gli invisibili saranno meno invisibili"

Di redazione Blogo.it mercoledì 13 maggio 2020

La Ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova non riesce a trattenere la commozione in conferenza stampa: "Lo Stato è più forte della criminalità e del caporalato".

La Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova non è riuscita a trattenere la commozione quando, durante la conferenza stampa che ha fatto seguito all'ok al Dl Rilancio da parte del Consiglio dei Ministri, ha illustrato la misura a cui teneva in modo particolare, al punto da arrivare nei giorni scorsi a minacciare le proprie dimissioni.

Per la mia storia è un punto fondamentale e mi riferisco all’articolo 110 bis. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili.

Bellanova si riferisce ovviamente alla regolarizzazione temporanea degli immigrati irregolari impiegati nei settori dell'agricoltura, assistenza alla persona e lavoro domestico: chi ha un permesso di soggiorno scaduto potrà chiederne uno temporaneo della durata di sei mesi.