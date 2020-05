Fase 2, le linee guida delle Regioni per bar e ristoranti

Di redazione Blogo.it sabato 16 maggio 2020

Via libera alla riapertura degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande dal 18 maggio in tutta Italia. Ecco le linee guida approvate dalle Regioni.

L'accordo per le riaperture a partire dal 18 maggio è stato raggiunto e saranno le Regioni a stabilire come procedere, sempre tenendo mi considerazione l'evoluzione dell'epidemia e l'eventuale aumento dei contagi. Da lunedì potranno riaprire anche bar e ristoranti, ma per i cittadini e i titolari delle strutture sono tante le novità.

Ecco le linee di indirizzo stabilite dalle Regioni, relative a ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande come ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie: