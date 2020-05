Fase 2, le linee guida delle Regioni per stabilimenti balneari e spiagge libere

Di redazione Blogo.it sabato 16 maggio 2020

Dal 18 maggio via libera agli stabilimenti balneari e accesso consentito alle spiagge libere e attrezzate. Ecco le regole fissate dalle Regioni.

Governo e Regioni hanno trovato un accordo per le riaperture a partire dal 18 maggio. Tenendo conto della curva dei contagi e restando pronti ad imporre misure restrittive a seconda delle esigenze, saranno le Regioni a stabilire come procedere in questa fase 2. Già da lunedì potranno riaprire gli stabilimenti balneari e sarà concesso l'accesso alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere, pur con una serie di rigide regole.

Ecco cosa prevedono le linee guida delle Regioni per i gestori e i clienti: