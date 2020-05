COVID-19 in Campania: il comune di Letino (CE) diventa zona rossa

Di redazione Blogo.it sabato 16 maggio 2020

L'unità di crisi della Campania ha disposto la zona rossa per il comune di Letino, in provincia di Caserta, dopo che 13 persone sono risultate positive al COVID-19.

Il piccolo comune campano di Letino, 600 abitanti in provincia di Caserta, è diventato una zona rossa. Ai tre casi di COVID-19 accertati nei giorni scorsi se ne sono aggiunti 10 in queste ore, per un totale di 13 persone positive al coronavirus, e questo è bastato a convincere l'unità di crisi della Regione, su indicazione del Presidente Vincenzo De Luca, a disporre la quarantena per l'intero paese.

I 13 cittadini risultati positivi al COVID-19 sono asintomatici e in attesa di fare ulteriori verifiche si è preferito invitare tutti i cittadini a rimanere in casa almeno fino al 20 maggio prossimo.

Già dalle prossime ore l'intera popolazione di Letino sarà sottoposta ai test sierologici con l'obiettivo di avere un quadro più chiaro della situazione e limitare sul nascere il focolaio di COVID-19:

La nostra Amministrazione ha deciso, con il supporto dell’ASL che ringrazio nuovamente e vivamente, di prevenire i contagi e non subirli nel corso del tempo. È stata una decisione dura, per certi versi forse anche impopolare, ma per noi amministrare significa fare il possibile e non assistere inerti agli eventi storici.

L’attività di screening funziona quando c’è la risposta da parte dei cittadini e voi cari Letinesi avete dimostrato, ancora una volta, un alto senso civico e di amore verso il prossimo.

Vincenzo De Luca, via Facebook, ha confermato stamattina la situazione:

Disposta la messa in quarantena immediata per il Comune di Letino, in provincia di Caserta. Nel piccolo Comune dell'alto casertano sono stati registrati contestualmente 10 casi di positività al Covid-19, che si aggiungono ad altri 3 dei giorni scorsi.

Si tratta di 13 pazienti tutti asintomatici.

La “zona rossa” sarà in vigore fino al 20 maggio prossimo.

L'intera popolazione di Letino, che conta 600 residenti, sarà sottoposta a test sierologici con l'obiettivo di bloccare sul nascere una possibile espansione del contagio, in una provincia, come quella di Caserta, dove si sono avuti risultati eccellenti nel governo dell'epidemia.

Ho sentito il sindaco di Letino per condividere le decisioni, e per ringraziarlo per il lavoro da lui fatto nei giorni scorsi, grazie al quale si è riusciti a portare alla luce il problema.