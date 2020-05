Giornata mondiale contro l'omofobia, Mattarella: "Tutti devono poter esprimere la propria personalità"

Si celebra oggi, 17 maggio 2020, la Giornata Internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto rilasciare una dichiarazione prontamente diffusa a tutti i media dal Quirinale.

Il Capo dello Stato ha scritto:

"La ricorrenza del 17 maggio è stata scelta, in ambito internazionale, per promuovere il contrasto alle discriminazioni, la lotta ai pregiudizi e la promozione della conoscenza riguardo a tutti quei fenomeni che, per mezzo dell’omofobia, della transfobia e della bifobia, perpetrano continue violazioni della dignità umana"