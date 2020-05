Veneto, Zaia: "Mascherina obbligatoria o multa fino a 3mila euro"

Di redazione Blogo.it domenica 17 maggio 2020

L'utilizzo della mascherina all'aperto continuerà ad essere obbligatorio in tutto il Veneto. Zaia: "Obbligatori con multe da 400 euro a 3mila euro".

A poche ore dalla grande riapertura in tutta Italia, il governatore del Veneto Luca Zaia si appresta a firmare una nuova ordinanza che mette nero su bianco cosa succederà a partire dalla mezzanotte di oggi nella Regione, da cosa riaprirà a come potrà farlo, con indicazioni precise per bar e ristoranti, ma anche per musei, negozi e altre attività.

Zaia ha spiegato che da domani continuerà ad essere obbligatorio indossare la mascherina all'aperto, pena una multa salata che può arrivare fino a 3mila euro:

Abbiamo un primo punto, i dispositivi di protezione individuale, obbligatori con multe da 400 euro a 3mila euro (salvo chi fa attività fisica intensa, i minori di 6 anni, i disabili o persone con comprovati motivi).

L'ultimo DCMP, quello in vigore a partire da domani in tutto il Paese, non rende obbligatorio l'uso della mascherina, anche se lo stesso viene caldamente consigliato. Zaia, quindi, va a rafforzare quell'aspetto, rendendolo obbligatorio in tutto il Veneto, anche se si sta passeggiando da soli.