Delrio avverte i renziani: "Se passa sfiducia a Bonafede è crisi"

Domani in Senato saranno discusse le mozioni di sfiducia presentate dall'opposizione e da +Europa nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Matteo Renzi ha detto che Italia Viva è ancora incerta su come votare e oggi, nel corso della trasmissione radiofonica "Un giorno de Pecora", il capogruppo del PD alla Camera Graziano Delrio ha mandato un chiaro messaggio ai renziani:

"Se passa una mozione di sfiducia a Bonafede si apre una vera crisi, non c'è dubbio. Non si può pensare che con il ministro della Giustizia, capo del principale partito in Parlamento, la cosa si risolve con una pacca sulla spalla"

Sul fatto che Italia Viva possa essere tentata di sfiduciare Bonafede, Delrio ha detto:

"Possono recitare la preghiera 'non ci indurre in tentazione', il 'Padre Nostro', è una preghiera comune. Spero non si facciano tentare da una sfiducia, non avrebbe un significato per il Paese in un momento così difficile. Ma sono sereno, confido tutto si sistemerà dopo l'intervento del ministro"