Conte all’Oms: “Non eravamo preparati a crisi così grande, abbiamo dimostrato grande resilienza”

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è oggi intervenuto nella sessione di chiusura della 73esima Assemblea dell’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità. Durante il suo intervento ha ammesso che l’Italia e tutto il mondo erano impreparati ad affrontare una crisi come quella innescata dal coronavirus, ma hanno dimostrato una certa resilienza. Conte ha detto:

“Questa 73esima Assemblea mondiale della salute arriva in un momento cruciale, nel mezzo della nostra lotta contro la minaccia della pandemia di Covid-19. Il virus ha cambiato la nostra vita in modi che non avremmo mai immaginato solo pochi mesi fa. Stiamo vivendo una crisi globale senza precedenti, una crisi che non conosce confini e non risparmia regione: possiamo solo superarla insieme, attraverso la solidarietà, la cooperazione e la responsabilità reciproca”