Zaia: "Vedo foto e video di movida folle: li aspettiamo alle porte degli ospedali"

Il governatore del Veneto Luca Zaia avvisa i cittadini che si radunano senza rispettare le regole imposte: "Se i contagi ripartono richiudiamo tutto, è questo che vogliamo?".

La grande riapertura del 18 maggio scorso è accompagnata da centinaia di foto e video di persone che hanno ripreso la cosiddetta movida non sempre rispettando le regole necessarie in questo momento: distanziamento sociale e mascherina sul volto.

Oggi è stato il governatore del Veneto Luca Zaia, sempre molto diretto, a lanciare l'ennesimo monito:

Ho visto foto e video di cittadini con spritz in mano e senza mascherina, se i contagi ripartono richiudiamo tutto, è questo che vogliamo? Non ho nulla contro la festa, ma divieto di assembramenti e l'uso della mascherina sono la conditio sine qua non, i salva vita per la tutela dei cittadini.