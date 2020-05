Mattarella ha firmato il DL Rilancio. Risorse utilizzabili già da domani

Di redazione Blogo.it martedì 19 maggio 2020

Il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri conferma che le risorse allocate dal decreto Rilancio saranno disponibili a partire da domani.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato questa sera il Decreto Rilancio, che già stasera sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La conferma è arrivata durante l'edizione serale del TG1 da parte del Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri che, facendo eco alle parole del premier Conte nella conferenza stampa in cui aveva illustrato le misure, ha confermato come le risorse potranno essere disponibili già a partire da domani.

Ci sarà il pagamento diretto di 600 euro a tutti i 4 milioni di lavoratori autonomi, di collaboratori, che li hanno già avuti e questo pagamento avverrà nell'arco di due tre giorni al massimo.

Non solo. A partire da domani, conferma il Ministro, "sarà possibile fare la domanda per i 1.200 euro per il bonus babysitter o per i centri estivi e poi a giugno ci saranno i contributi a fondo perduto per le imprese e la terza tranche fino a 1.000 euro per gli autonomi".

Ci vorrà un po' di più, invece, per il reddito di emergenza, il cosiddetto REM. La domanda potrà essere inoltrata entro il mese di giugno e, dopo le verifiche del caso sulla base dell'ISEE, l'erogazione delle somme fino ad 800 euro non avverrà prima dei primi giorni di luglio.