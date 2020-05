COVID-19, dati in risalita. Pregliasco: "Non dobbiamo spaventarci"

Di redazione Blogo.it martedì 19 maggio 2020

Il virologo Pregliasco: "Questi dati non devono spaventarci, ma ricordarci l'importanza di non abbassare la guardia e di rispettare le misure di distanziamento fisico"

L'ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile sull'epidemia da COVID-19 in Italia ha visto un aumento del numero di positivi e del numero dei decessi rispetto all'andamento positivo dei giorni scorsi, ma questi numeri non devono preoccuparci. Almeno per ora.

Lo sostiene virologo dell'università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, secondo il quale la crescita del numero di positivi rispetto ai giorni scorsi è legato al maggior numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore rispetto al fine settimana, quando generalmente si effettuano meno tamponi:

Osserviamo un leggero peggioramento su Milano e Bergamo a fronte però di tantissimi tamponi fatti rispetto a ieri.

All'Adnkronos l'esperto ha spiegato: