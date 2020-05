Al Senato il voto di sfiducia al ministro Bonafede dalle 9.30 (diretta video)

Al Senato si vota stamattina la sfiducia al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, due le mozioni di Lega e Bonino

Al Senato si vota stamattina la sfiducia al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, da tempo nel mirino di Italia Viva e contro cui sono state presentate due mozioni individuali, una di Lega-FdI e l’altra da Emma Bonino. Entrambe le mozioni, discusse a partire dalle 9.30, spingono per le dimissioni di un ministro giudicato inadeguato al ruolo.

Lo scontro Bonafede-Di Matteo

Lo scontro tra Bonafede e un membro del Csm, il magistrato in prima linea contro la mafia Nino Di Matteo, ha fatto da detonatore a un conflitto politico (soprattutto interno alla maggioranza) e istituzionale che le opposizioni ora cercano di sfruttare per mettere in ginocchio il governo.

Nino Di Matteo ha accusato Bonafede di avergli offerto nel 2018 la guida del Dap salvo poi pentirsene a seguito di alcune intercettazioni che avrebbero svelato la preoccupazione dei boss per l’assegnazione dell’incarico al pm antimafia.

La sfiducia e la crisi di governo

L’eventuale sfiducia al Guardasigilli provocherebbe la crisi, che in questo momento - la fase 2 bis dell’emergenza coronavirus - l’Italia proprio non può permettersi. "Il Paese non capirebbe" dice il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, sicuro che alla fine prevarrà la responsabilità.

"Se passa la mozione si apre una vera crisi, non c'è dubbio. Non si può pensare che con il ministro della Giustizia, capo del principale partito in Parlamento, la cosa si risolve con una pacca sulla spalla" afferma Delrio secondo cui i senatori renziani "possono recitare una preghiera, un Padre nostro, non ci indurre in tentazione. Spero non si facciano tentare, non avrebbe alcun significato per il Paese in un momento così difficile. Confido che le cose si sistemeranno dopo l'intervento del ministro" in aula aggiunge Delrio.

Italia Viva: aspettiamo parole del ministro

Alle parole del capogruppo dem fanno eco quelle del capo politico reggente del M5s Vito Crimi che difende il collega di partito e quelle del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia: "Attenzione: chi dovesse votare la sfiducia al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede - leggi Italia Viva - sfiducerebbe l'intero esecutivo Conte 2, aprendo di fatto la crisi di governo".

Molto dipenderà da quello che Bonafede dirà stamattina in Aula, come sottolinea il deputato e coordinatore di IV Ettore Rosato: "Noi lo ascolteremo in Aula, perché il dibattito parlamentare è fatto per questo e alla luce delle cose che dirà ci sarà anche la posizione del nostro partito".

Italia Viva, precisa Rosato, non tifa "per far andare a casa il governo, ma abbiamo bisogno che anche le nostre tesi trovino casa in questa maggioranza. Non abbiamo chiesto alcun rimpasto di governo. Abbiamo sostenuto che abbiamo il diritto, oltre che il dovere, di avere una rappresentanza politica per le nostre proposte. Noi facciamo una battaglia per lo sblocco delle infrastrutture. Non abbiamo chiesto alcun sottosegretario alla Giustizia". Ma forse sulla prescrizione la rigida posizione del M5s potrebbe presto ammorbidirsi.

