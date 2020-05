Senato, assembramenti in aula. Casellati: "Non siamo buon esempio" (VIDEO)

Di redazione Blogo.it mercoledì 20 maggio 2020

La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, costretta a richiamare l’aula di Palazzo Madama per il mancato rispetto del distanziamento

Durante il dibattito sulle mozioni di sfiducia nei confronti del ministro Alfonso Bonafede, la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, è stata costretta a richiamare i colleghi. Diversi senatori, infatti, non rispettavano il distanziamento, facendo assembramenti con altri parlamentari. "Solo dal rispetto delle regole di sicurezza sanitaria dipenderà la riapertura di tutte le attività e quindi la ripresa economica del Paese. Non fate in modo che debba richiamarvi. vedo spesso assembramenti", l’intervento duro di Casellati. "Non siamo un buon esempio per il Paese", ha ribadito la presidente di Palazzo Madama.