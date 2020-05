Di Maio: "Oggi il governo ha dimostrato solidità e compattezza"

Luigi Di Maio oggi su Facebook ha commentato il voto che si è tenuto in Senato con la conseguente bocciatura delle mozioni di sfiducia dell'opposizione e di +Europa rivolte al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il ministro degli Esteri ha scritto:

"Oggi il governo ha dimostrato solidità e compattezza. E questo è un bene soprattutto per i cittadini che non vogliono vedere litigi o inutili polemiche. Adesso concentriamoci solo sulle cose importanti. Continuiamo a lavorare per dare risposte concrete al Paese"