Fase 2, Conte: "Non è tempo di party o movida"

Il Premier Giuseppe Conte oggi è stato protagonista di un breve siparietto con una signora che si è complimentata con lui, all'uscita dal Senato dove ha assistito alla votazione sulle mozioni di sfiducia contro il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

La donna gli ha fatto i complimenti per come ha gestito l'emergenza Coronavirus, ma il Premier ha risposto:

"Io non ho tenuto a bada, tutti abbiamo avuto un grande senso di responsabilità. Ognuno ha fatto il suo e sta facendo il suo. Però non è finita, eh... Chiariamolo: ora non è il tempo dei party o della movida. Abbiamo fatto saltare l'autocertificazione"