Iraq, annunciata la cattura di Qardash, erede di Baghdadi alla guida dell’Isis

Di redazione Blogo.it mercoledì 20 maggio 2020

Secondo i media dell’Iraq, i servizi segreti iracheni avrebbero catturato Abdul Nasser Qardash, erede designato alla guida dell’Isis di Abu Bakr al Baghdadi, morto a ottobre scorso.

Secondo quanto riportato da al Arabiya online, che cita i servizi segreti iracheni, sarebbe stato catturato Abdul Nasser Qardash, colui che è il principale candidato alla guida dell’Isis dopo la morte di Abu Bakr al Baghdadi avvenuta in seguito a un blitz americano lo scorso ottobre 2019 in Siria.

I media iracheni riferiscono che i servizi segreti dell’Iraq hanno annunciato la cattura di Qardash, ma per ora non si può ancora dare la notizia per certa. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.