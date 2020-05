Salvini: "A luglio il centrodestra porterà la gente in piazza"

Salvini cambia idea e anticipa che la grande manifestazione del centrodestra si terrà ai primi giorni di luglio, non più il 2 giugno a causa dell'emergenza sanitaria.

L'annunciata manifestazione di Lega e Fratelli d'Italia per il 2 giugno sarà rimandata a luglio, quando i due leader del centrodestra sperano che l'emergenza sanitaria sarà più contenuta. Il 2 giugno, però, restano previsti dei presidi in ogni capoluogo di Regione con i parlamentari.

A confermarlo è stato il leader della Lega Matteo Salvini in un'intervista al Foglio:

Una manifestazione di piazza vera ci sarà solo ai primi di luglio. Il 2 giugno, per essere in piazza in maniera rispettosa e sicura faremo presidi in ogni capoluogo di Regione con i parlamentari. D’altronde il 2 giugno cade nel periodo controllato, non c’erano dati sanitari sufficienti per decidere e non era il caso di far muovere migliaia di persone.