La Lega non accetta le critiche al modello Lombardia: caos alla Camera

Di redazione Blogo.it giovedì 21 maggio 2020

Momenti di tensione questa mattina alla Camera dopo l'informativa del premier Conte. La Lega si ribella alle critiche al modello Lombardo.

Vietato attaccare la Lombardia e il discutibile modello della Sanità Lombarda. È bastato l'intervento del deputato del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi questa mattina alla Camera, subito dopo l'informativa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle misure per la nuova fase relativa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per far scoppiare la bagarre in aula.

I deputati leghisti non hanno accolto di buon grado le critiche mosse dal deputato pentastellato al modo in cui la Regione Lombardia, ad oggi la Regione più colpita dall'epidemia di COVID-19, ha gestito la prima fase dell'emergenza e hanno messo in piedi una vera e propria protesta da asilo che ha spinto il Presidente della Camera Roberto Fico, dopo aver ripreso più e più volte i deputati leghisti, spesso senza mascherina, a sospendere temporaneamente la seduta.

Alcuni deputati leghisti, ignorando le misure di distanziamento sociale, sono arrivati a lasciare le proprie postazioni per dirigersi verso il centro dell'emiciclo, dove si trovava il deputato Ricciardi impegnato a parlare.