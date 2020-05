Meloni a Conte: “Unico settore rilanciato è quello di clandestini e scafisti”. E cita Fantozzi…

Di redazione Blogo.it giovedì 21 maggio 2020

L’intervento della leader di Fdi sull’informativa di Conte alla Camera.

Giorgia Meloni è intervenuta oggi in Aula in occasione dell’informativa del Premier Giuseppe Conte alla Camera e ha detto, a proposito del decreto Rilancio:

“L’unico settore che viene rilanciato da questo decreto è quello dei clandestini, perché quella norma non è volta all'emersione del lavoro sommerso, è una sanatoria dei clandestini che lavorano in Italia, chiami le cose col loro nome presidente, perché se non le chiama col loro nome vuol dire che se ne vergogna”

E ha insistito, facendo poi riferimento alle lacrime della ministra Teresa Bellanova che ha detto che, grazie a questo decreto, “gli invisibili saranno meno invisibili”:

“L'unico settore che rilanciate grandemente è quello degli scafisti, della tratta del terzo millennio, che grazie a voi da domani ricomincerà a fare più soldi di ieri. Ed è l'unico, e questo effettivamente fa venire da piangere anche a me e forse anche a qualcuno che si chiede cosa rimane di autentico del M5S, perché aver dovuto mollare anche su questo, in cambio del sostegno renziano al sommo scarceratore di boss, Alfonso Bonafede, non deve essere stato facile per voi"

Poi ancora sul Dl Rilancio, rivolgendosi a Conte, la leader di Fratelli d’Italia ha aggiunto, citando Fantozzi:

“Lei diceva di ascoltare tutti gli interventi, 'grazie grazie grazie'. E invece è avvenuto quel che era prevedibile sul mitologico dl rilancio, già stato di aprile, già stato di maggio, come la Contessa Serbelloni Mazzanti Vien Dal Mare di fantozziana memoria. Siete scesi in conferenza stampa, c'è stato il colpo di teatro della ministra Bellanova, è finita che vi siete occupati di tutto tranne degli italiani, solo che il dl non c'era uscito dopo una settimana”

E ancora:

“Che immagine dell'Italia date con questa superficialità? Che immagine di fronte agli imprenditori, agli investitori stranieri? Com'è, ci tenete tanto all'immagine dell'Italia nel contesto internazionale... La credibilità è nulla quando si lavora così, come è nulla la credibilità di un dl che consta di 500 pagine. Se si volesse davvero rilanciare l'Italia per prima cosa bisognerebbe semplificare, altro che un decreto di 500 pagine e altrettanti cavilli, non è un modo. Cos'è, avete dovuto far scrivere una pagina per ciascun membro della task force così da non mortificare nessuno?"

Sempre in riferimento al Dl Rilancio Meloni ha detto: