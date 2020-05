Crisanti: "Virus più debole? Casi meno gravi grazie alle mascherine"

Il Covid-19 si è indebolito? "Non c'è nessuna evidenza sperimentale", dichiara Andrea Crisanti, direttore Microbiologia e Virologia - A.O. Università di Padova

Andrea Crisanti, direttore Microbiologia e Virologia - A.O. Università di Padova, è intervenuto durante la trasmissione Agorà su Rai 3 per parlare di coronavirus. Da giorni qualcuno parla di virus indebolito, che spiegherebbe così il calo dei contagi, ma Crisanti è sicuro: "Non c'è nessuna evidenza sperimentale - spiega - poi un virus non è debole, forte, buono o cattivo, un virus è più o meno virulento e ha una capacità di trasmissione che si può misurare. Il resto sono stupidaggini". E purtroppo di stupidaggini ne abbiamo lette tante durante questi mesi di lockdown, e spesso sono arrivate da cosiddetti “esperti".

Secondo Crisanti, se stiamo registrando sempre meno contagi è perché la carica virale del Covid-19 è diminuita grazie all’uso dei dispositivi di protezione individuale. "Sulla base di evidenze sperimentali fatte su grandi modelli - spiega il virologo - si dimostra che quando un virus entra in un una nicchia ecologica, che siamo noi, la virulenza in genere aumenta invece di diminuire. Il fatto che oggi si vedano casi meno gravi - aggiunge - è esclusivamente dovuto ad una diminuzione della carica virale in gran parte dovuto all'uso delle mascherine. Perché se io uso la mascherina, il mio interlocutore usa la mascherina, la quantità di virus che ci trasmettiamo è molto più bassa. La carica virale ha un impatto gigantesco sull'evoluzione della malattia. Se uno si infetta con molti virus o con pochi, si ha un decorso completamente diverso".

Crisanti: "Idrossiclorochina? Non prendetela"

Durante l’intervista concessa alla trasmissione Rai, Crisanti ha anche parlato dell’Idrossiclorochina, la sostanza che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di assumere in via preventiva. "Io non la prendo e penso che tutte le persone di buon senso non la dovrebbero prendere. Non c'è nessuna prova che abbia un effetto di prevenzione", ha risposto il direttore Microbiologia e Virologia - A.O. Università di Padova.