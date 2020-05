Brusaferro (Iss): "Curva epidemica in calo ovunque, anche in Lombardia"

Di Redazione Blogo.it venerdì 22 maggio 2020

Secondo Brusaferro sta crescendo la quota di asintomatici ma l'indice Rt di contagio è "oscillante" sul territorio

La curva epidemica prosegue il suo calo con i casi di coronavirus che "sono in decremento in tutte le regioni, anche in Lombardia". Sono le incoraggianti parole del presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro secondo cui i dati confermano che le regioni hanno dimostrato capacità d'intervenire.

Alla stampa il numero 1 dell’Iss ha chiarito che più il numero di nuovi casi è limitato "più riusciremo a individuarli subito". Comunque guai a pensare che il virus non circoli più, del resto il quotidiano bollettino della Protezione civile parla chiaro.

Ecco perché - sottolinea Brusaferro - non è assolutamente il momento di allentare "le misure di comportamento individuale" anche perché l’Iss non esclude una risalita dei casi nelle prossime settimane.

Secondo Brusaferro sta crescendo "la quota di asintomatici" ma l'indice Rt di contagio ancora "oscilla molto" sul territorio pur mantenendosi sotto il valore 1 in tutte le regioni, fatta eccezione per la Valle d'Aosta, dove è a 1,06. Indice che, precisa il presidente dell’Iss, in ogni caso: "Non è una pagella, non è un giudizio, ma uno strumento".

Ora tutto sta nella "capacità di intercettare" precocemente "eventuali focolai", questa sarà "la chiave di lettura di questa e delle prossime settimane" sottolinea ancora Brusaferro secondo cui a partire da lunedì prossimo "avremo i dati che ci consentiranno di capire meglio come sta evolvendo la situazione. Oggi i dati ci danno la garanzia che in tutte le regioni c'è capacità di intervenire e se la prossima settimana si avranno curve in qualche situazione in aumento, che è uno scenario possibile, il sistema sarà capace di agire".