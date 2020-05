Il vaccino antinfluenzale sarà raccomandato per bambini fino a 6 anni e over 60

Di redazione Blogo.it venerdì 22 maggio 2020

Il Ministero della Salute raccomanderà il vaccino antinfluenzale per i bambini da 0 a 6 anni e per gli adulti over 60 anni.

Il Ministero della Salute sta lavorando in queste ore ad una circolare con cui raccomanderà il vaccino antinfluenzale per la stagione 2020-2021 per i bambini da 0 a 6 anni e per gli adulti over 60 anni.

Nessuna obbligatorietà, ma una raccomandazione che ha l'obiettivo di iniziare fin da subito la programmazione in vista della prossima stagione influenzale, che con ogni probabilità vedrà la classica influenza stagionale circolare insieme al coronavirus COVID-19.

Mai come nei prossimi mesi, quindi, sarà importante proteggere le persone più a rischio, così da evitare sistemi immunitari più deboli nel caso in cui si contrarrà anche il COVID-19.

La circolare del Ministero della Salute dovrebbe essere perfezionata nelle prossime ore e diffusa già durante la prossima settimana. Alla raccomandazione del vaccino antinfluenzale per bambini e over 60 ci sarà anche quella per gli operatori sanitari e per tutti i dipendenti delle RSA, i luoghi più a rischio di contagio da COVID-19.

Meno persone prenderanno l'influenza, più sarà facile distinguere i futuri malati di COVID e gestirli al meglio tra strutture COVID e non COVID.