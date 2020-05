Atlantia sfida il governo: stop agli investimenti straordinari senza garanzie

Di redazione Blogo.it venerdì 22 maggio 2020

Atlantia fa pressioni sul governo e annuncia il congelamento del piano di investimenti straordinari sulle autostrade.

Atlantia, la società controllata dalla famiglia Benetton, ha deciso di sfidare il governo di Giuseppe Conte e ha annunciato oggi il congelamento del piano di investimenti straordinari sulle autostrade, quantificato in oltre 14 miliardi di euro, limitandosi alla sola manutenzione ordinaria e delle opere finalizzate alla messa in sicurezza della rete autostradale.

Non solo. Atlantia ha anche annunciato di aver dato mandato ai suoi legali di "valutare tutte le iniziative necessarie per la tutela della società". La decisione è stata presa oggi dal CdA del gruppo che controlla Autostrade per l'Italia.

A due anni dal crollo di Ponte Morandi, la società è pronta a congelare l'intero piano di investimenti straordinari, inclusi quei 2,9 miliardi di dollari che erano stato offerti come forma di compensazione per la tragedia di Genova.

Il governo non si è ancora espresso sulla revoca della concessione ad Atlantia e le voci di un affidamento della stessa ad Anas non ha mai trovato conferma. La società dei Benetton aveva inviato una proposta formale da Aspi al Ministero delle Infrastrutture lo scorso 5 marzo, nei giorni dell'emergenza causata dalla pandemia da COVID-19.

L'obiettivo di quella proposta formale era trovare una soluzione condivisa, ma ad oggi il Ministero non ha fornito risposta ed Atlantia ha deciso di alzare la posta e aumentare la pressione.