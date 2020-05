Silvestri: "Dove sono quelli che il 4 maggio non volevano la riapertura?"

Di redazione Blogo.it sabato 23 maggio 2020

Il virologo Guido Silvestri fa il punto sulla curva dei contagi e ironizza nei confronti di chi paventava una nuova ondata di coronavirus

Guido Silvestri, virologo italiano e docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, fa il punto sulla diffusione dei contagi in Italia. La curva è costantemente in calo, tanto da portare il medico a polemizzare con chi riteneva troppo presto la diminuzione delle misure restrittive al 4 maggio scorso. Silvestri parla di una “ritirata continua” da parte del virus: "Siamo al 49esimo giorno consecutivo in cui cala il numero totale dei ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 in Italia - da 640 a 595, quindi di altre 45 unità - e siamo ormai al 14,6% del valore di picco. Ed è importante che scenda anche il numero dei ricoveri ospedalieri totali (da 9.269 a 8.957, quindi di 312 unità) e dei casi attivi (da 60.960 a 59.322). Siamo ormai al giorno 18 dalla riapertura del 4 maggio, e del tanto temuto ritorno del virus - aggiunge - non se ne vede neanche l'ombra".

Il virologo Silvestri ironico su Facebook

Tramite il proprio profilo Facebook, il virologo ironizza nei confronti di chi ha diffuso fin qui “paura”, teorizzando una seconda ondata di coronavirus. "A questo punto - si legge ancora nel post - comincio ad essere curioso di sapere come spiegano questi dati quelli che il 4 maggio dicevano: 'E' presto per la riapertura', 'la stagionalità del virus è una fantasia', 'il caldo non aiuterà', eccetera. Ma sono persone molto intelligenti e preparate, quindi avranno sempre la risposta pronta". "La risposta al nostro post di commiato del 20 maggio e al susseguente invito ad aiutarci è stata enorme e commovente", aggiunge Silvestri nel suo bollettino-rubrica 'Pillole di ottimismo'. "Con questo aiuto - annuncia il medico - potremo riprendere le nostre Pillole a ritmo regolare entro la prossima settimana. Al momento stiamo formando un gruppo di persone che lavoreranno insieme a questo scopo, sotto la mia supervisione e garanzia di qualità (scientifica, intellettuale e morale). La squadra si sta organizzando adesso, quindi pazientate".