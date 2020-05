Arcuri: "Questione mascherine risolta, partita contro il virus non ancora vinta"

sabato 23 maggio 2020

Domenico Arcuri, commissario all’emergenza coronavirus, ha tenuto il consueto punto stampa settimanale annunciando: "La partita delle mascherine è definitivamente risolta. Anche nelle farmacie le mascherine a 50 centesimi ora si trovano e da ieri i primi 20mila tabaccai hanno cominciato a vendere le mascherine chirurgiche". E non è tutto, aggiunge, perché "dalla prossima settimana ci informano di essere in grado di reperire 20 milioni di mascherine a settimana. Noi abbiamo una dotazione sufficiente per integrare queste scorte se servirà".

La questione mascherine ha causato diverse critiche alla gestione dell’emergenza, così come l’app Immuni, che ancora non si è vista nella sua versione definitiva ed è stata annunciata come indispensabile per la Fase 2 iniziata il 4 maggio scorso. "Arriverà a cavallo della fine di maggio, non ci saranno ritardi", ha assicurato Arcuri. Il commissario straordinario ha anche parlato degli esami di maturità, che si dovranno svolgere in sicurezza e, a tal proposito, "con il ministro Azzolina stiamo predisponendo le dotazioni di sicurezza che devono essere disponibili in tutte le scuole il 17 giugno quando inizieranno gli esami di maturità". Senza dimenticare il prossimo anno scolastico: "Stiamo iniziando a studiare per capire come approcciare la ripresa dell’attività scolastica a settembre".

Arcuri: "Da lunedì l'indagine sierologica"

Dal 25 maggio, inoltre, partirà la fase dell’indagine sierologica, ha aggiunto il commissario, "con centinaia di volontari della Cri impegnati e 150mila italiani ci aiuteranno a capire meglio e di più del virus e ci daranno indicazioni per fronteggiarlo meglio nelle prossime settimane". Dopo aver ribadito che la partita contro il virus non sia ancora vinta, Arcuri parla anche di turismo, affermando che il governo stia lavorando per garantire la sicurezza sulle spiagge, soprattutto al Sud.